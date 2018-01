CMR: La réforme progressive plébiscitée par M. Boussaid

Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des finances, a présidé, le 9 janvier par délégation du Chef du gouvernement, la quatrième session du Conseil d’Administration de la Caisse Marocaine des Retraites au titre du sixième mandat. Dans son allocution d’ouverture, et après les remerciements de rigueurs aux membres du Conseil, le ministre a rappelé le rôle central de la Caisse dans la gestion des régimes de retraite du secteur public, louant ses efforts déployés pour assurer l’efficacité des prestations offertes afin de mieux servir ses usagers. Dans le même contexte, le Président de la session a félicité la Caisse pour l’obtention d’un Certificat d’Excellence dans l’administration de la Sécurité Sociale sur la qualité des services et trois certificats de mérite pour le renforcement du système de gouvernance de la CMR ; pour la création du service de notification et de consultation par SMS et pour la certification ISAE 3402 type 1 du dispositif du contrôle interne de la gestion du portefeuille de la CMR, délivré par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale lors du Forum régional de la sécurité sociale, organisé à Addis-Abeba (Ethiopie du 22 au 25 octobre 2017). Il a exprimé aussi son appréciation suite à l’adhésion de la CMR au portail national unifié « CHIKAYA » qui permettra aux citoyens de soumettre et de suivre le traitement de leurs réclamations. Le ministre a aussi souligné que le contrat programme 2018-2020 de la caisse qui vise essentiellement à mettre en place une stratégie de digitalisation, une gestion plus efficace des ressources et l’élargissement de l’étendue des partenariats de la Caisse devrait lui permettre une modernisation de ses mécanismes de fonctionnement et de gestion. Concernant la réforme paramétrique du régime des pensions civiles, le ministre a insisté sur la poursuite de sa mise en œuvre progressive, soulignant que, bien qu’importante, elle reste insuffisante pour assurer la pérennité du système, ce qui impose le lancement de la deuxième phase de la réforme qui vise la création du pôle public. Les travaux du Conseil d’administration de la Caisse ont porté principalement sur les orientations générales du projet de contrat programme entre l’État et la Caisse Marocaine des Retraites pour la période 2018-2020, qui repose sur 4 axes, à savoir : la gouvernance, le client, le système d’information et de gestion ainsi que la gestion des ressources. Après débat sur les points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a achevé ses travaux par l’adoption des projets de plan d’action et du budget au titre de l’exercice 2018 ainsi que l’ensemble des projets de décisions qui lui ont été présentés.

