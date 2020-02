Code-sahre entre RAM et BA : Coopération à ailes déployés

La Royal Air Maroc (RAM) et British Airways ont signé un accord qui porte sur le partage des codes (code-share) sur les lignes aériennes des deux compagnies reliant les villes de Casablanca et Agadir à Londres.

Cet accord offre aussi plus de flexibilité sur les vols reliant Londres Heathrow et Marrakech, indique la RAM dans un communiqué, précisant qu’il entrera en vigueur à partir du 20 février, quelques semaines avant l’adhésion de la compagnie aérienne marocaine à l’Alliance Oneworld.

Ce premier code-share de British Airways en Afrique apportera aux clients de cette compagnie davantage de choix de services entre l’aéroport londonien Heathrow et Marrakech, souligne la même source, notant que ce dispositif offrira également un accès quotidien au hub de Royal Air Maroc à Casablanca, qui n’est actuellement pas desservi directement par British Airways.

Casablanca servira également de plaque tournante idéale pour les correspondances vers les destinations africaines de Royal Air Maroc, notamment vers Abidjan en Côte d’Ivoire, Freetown à Sierra Leone ou encore Agadir au Maroc. Quant aux clients de Royal Air Maroc, ils auront accès au réseau dense de British Airways au niveau de l’Angleterre et de la Grande Bretagne.

« Nous sommes heureux de nous associer à la RAM, la compagnie aérienne majeure du Maroc, pour créer notre premier Code-share en Afrique. Non seulement cet accord fournira à nos clients un plus grand choix de vols vers la plus grande destination touristique d’Afrique, en l’occurrence le Maroc, mais il connectera également notre vaste réseau mondial à de nouvelles destinations en Afrique », s’est réjoui Chris Fordyce, responsable des alliances chez British Airways.

De son côté, le PDG de la RAM, Hamid Addou, a souligné que ce nouveau code-share avec une compagnie « prestigieuse » telle British Airways, confirme le rôle majeur de la RAM en tant qu’acteur incontournable reliant l’Afrique au reste du monde. « Nous sommes très heureux de cette coopération qui favorisera le développement de notre trafic et l’accès aux réseaux des deux compagnies de part et d’autre », s’est félicité H. Addou, faisant savoir que « grâce à cet accord de code-share, la Royal Air Maroc offre à ses passagers une meilleure connexion à des destinations supplémentaires à travers la Grande-Bretagne ainsi qu’un meilleur parcours client, grâce à des connexions optimisées et des opérations d’enregistrement de bout en bout, avec une assistance internationale dans les aéroports des réseaux exploités par les deux compagnies ».

Selon la même source, les clients de la RAM et de British Airways pourront cumuler les points de fidélité des deux compagnies en empruntant les vols des deux transporteurs aériens. Ils pourront bénéficier des services accordés dans le cadre du système de fidélité, notamment les vols de récompense, sur-classements, hôtels, location de voitures, réduction du coût d’un vol et ont accès aussi aux salons VIP des deux compagnies lorsqu’ils voyagent en business ou lorsqu’ils sont détenteurs de cartes de fidélité adéquates.