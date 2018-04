COFACE évalue le cas Maroc: Risque convenable

La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur -COFACE- vient de publier son dernier rapport sur le risque par pays pour les sociétés exportatrices maintenant la note « A4 » (risque convenable) au Maroc qui correspond à la meilleure note en Afrique et dans la zone MENA. En matière de croissance, les analystes du leader mondial de l’assurance-crédit prévoient un léger ralentissement en 2018 à 3,2% (vs. 2,9% prévu en janvier) du fait du recul de la croissance du PIB agricole. COFACE salue également les efforts consentis par le Royaume pour devenir un pilier du libre-échange méditerranéen au moment où les printemps arabes de 2011 ont eu un impact négatif sur le taux d’ouverture des autres pays de la région. Le Maroc est ainsi cité, à côté de la Turquie, comme le pays qui a le plus contribué à la reconfiguration des exportations automobiles dans le bassin méditerranéen mais aussi à coté de la Tunisie en matière d’exportation de TIC. A titre de comparaison dans la région MENA, seuls les Emirats Arabes Unis ont obtenu une note A4. L’Algérie et la Tunisie obtiennent un C (risque élevé) tandis que l’Egypte ressort avec un B (assez élevé). En Afrique, le Kenya et le Botswana décrochent un A4 au moment où l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire obtiennent un B et le Nigéria un C.

Related