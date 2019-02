COFACE: Maroc, risque convenable

Suite à son colloque annuel consacré aux risque pays et sectoriels, la Compagnie Française d’Assurance pour Le Commerce Exterieur -COFACE- a confirmé la notation « A4 » (risque convenable) attribuée au Maroc, correspondant à la meilleure note en Afrique du Nord.

En matière de croissance, les analystes du leader mondial de l’assurance-crédit prévoient une légère accélération à 3,3 % en 2019 (vs. 3,1% en 2018) grâce à une hausse attendue du PIB agricole et un maintien de la valeur ajoutée des secteurs secondaire et tertiaire, soutenue par la robustesse de la demande interne et la résilience des exportations et ce, en dépit du ralentissement de la croissance européenne. Concernant la situation des finances publiques et dans le sillage de la légère augmentation du déficit budgétaire à 3% du PIB en 2018, la Compagnie souligne l’expectative d’accroissement des dépenses en 2019 suite à la hausse du poids de la masse salariale compte tenu des nouvelles embauches du ministère de la Défense et de l’Intérieur et à l’accroissement des dotations de certains ministère du fait de la priorisation du Gouvernement des secteurs sociaux de la santé et de l’éducation. L’inflation, pour sa part, devrait rester modérée mais le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises pourraient être impactés par la hausse des prix de l’énergie. Cette dernière devrait, de surcroît, peser sur la charge des subventions estimée à 1,3% du PIB. S’agissant des comptes extérieurs, l’augmentation de la facture énergétique en 2019 devrait être compensée en partie par l’état propice du marché du phosphate, la résilience des exportations automobiles et aéronautiques et la hausse des revenus touristiques selon l’institution. Parallèlement, les réserves de changes resteraient confortables. Dans ce sillage, le déficit courant devrait s’établir à 4% du PIB (contre 4,3% en 2018). A titre de comparaison en Afrique du Nord, la Tunisie et l’Algérie ont reçu la note C (risque élevé). L’Egypte s’est vue attribuer la note B (assez élevé) tandis que la Libye affiche la note E (risque extrême).