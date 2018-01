Collecte des déchets à Marrakech: Le matériel de Derichebourg fait peau neuve

En partenariat avec la Ville de Marrakech, la société Derichebourg, filiale du Groupe Derichebourg, acteur majeur au plan international des services aux entreprises et aux collectivités, lancera le samedi13 janvier, une campagne de sensibilisation à la propreté de la Ville ocre pour une durée d’une année, jalonnée de diverses actions. L’objectif de la campagne est de sensibiliser l’opinion publique dans son ensemble à l’importance de la préservation de l’environnement et du paysage urbain, et de l’inciter à adopter un comportement citoyen vis-à-vis de la propreté de la Ville. Cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la Ville de Marrakech dans ses objectifs de développement durables et de préservation du climat, traduisant par conséquent leurs engagements mutuels envers le bien-être du citoyen, et l’amélioration de son cadre de vie. A ce titre, l’ensemble des équipements de collecte de la société Derichebourg Marrakech seront habillés aux couleurs de la campagne. Plusieurs évènements auront lieu tout au long de l’année et verront la participation d’écoles, d’associations de quartier et de représentants d’arrondissements afin de faire porter la voix de la propreté et du développement durable au plus près des citoyens. En outre, une campagne de communication sur les réseaux sociaux et d’autres actions de communication citoyenne accompagneront ce dispositif

