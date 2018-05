Collusion de Lafarge avec Daech: Le cimentier poursuivi pour «crimes contre l’humanité»

Mardi, les ONG Sherpa et le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme (ECCHR) ont fait savoir qu’elles avaient requis de la justice que celle-ci mette en examen le groupe Lafarge pour « complicité de crimes contre l’humanité ». Ces deux ONG avaient porté plainte contre le cimentier en l’accusant d’avoir financé des groupes armés en Syrie, parmi lesquels Daech. Dans une note transmise récemment aux magistrats, les associations Sherpa et le ECCHR considèrent que Lafarge se serait rendu coupable de « complicité de crimes contre l’humanité » en finançant l’EI pour pouvoir maintenir l’activité de son usine syrienne de Jalabiya (nord), au mépris des menaces sur la sécurité des employés locaux.

« À ce stade de l’information judiciaire », estiment les associations dans un communiqué commun, la mise en examen du cimentier pour ce chef de poursuite est « inéluctable ». Pour l’heure, huit anciens cadres ou dirigeants du groupe ont été mis en examen dans ce dossier, dont l’ex-PDG Bruno Lafont pour « financement d’une entreprise terroriste ». « Les entreprises ont les moyens d’alimenter des conflits armés en collaborant avec des régimes ou des groupes armés qui se rendent coupables de crimes de guerre et contre l’humanité. La lutte contre l’impunité des multinationales devra passer par la mise en cause de leur responsabilité », a déclaré Sandra Cossart, directrice de Sherpa, dans le communiqué.

Les deux associations, avec onze anciens salariés, avaient été les premières à lancer une plainte contre Lafarge qui a fusionné avec le suisse Holcim en 2015, en visant aussi la « complicité de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ».