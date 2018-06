Colonies de vacances: Les prévisions de R.T. Alami

Le Programme national des colonies de vacances bénéficiera à 250.000 jeunes et enfants au titre de l’année 2018, a annoncé, mercredi à Rabat, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami.

Présentant un exposé sur le Programme national des colonies de vacances au titre de l’année 2018 devant la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, le ministre indiqué que le département qu’il chapeaute vise, à travers ce programme, améliorer le niveau des services offerts aux enfants et aux jeunes, grâce à l’intégration d’une approche holistique fondée notamment sur la prise en compte des observations émises par la cour des comptes et la mise en application de ses recommandations. Dans ce contexte, le ministère s’emploie à soutenir et qualifier la Fédération Nationale des Colonies des Vacances pour mobiliser les associations opérant dans le domaine des colonies de vacances, en particulier au niveau de l’amélioration de leur gouvernance interne ou encore de formation de leurs ressources humaines outre la création de commissions mixtes chargées d’examiner et de suivre aux niveaux central et régional la mise en œuvre du programme national des colonies de vacances, et la création d’un comité directoire pour ce programme comprenant divers services techniques.

Le ministre a rappelé qu’en application des recommandations de la cour des comptes, il a été procédé à l’amélioration de la supervision au niveau de la gestion et l’adoption d’une approche pédagogique basée sur le projet éducatif et pédagogique à travers la signature du cahier de charges pédagogiques et l’adoption d’une charte des colonies de vacances. Un projet de loi sur la planification des colonies de vacances est également en cours d’élaboration en partenariat avec le Secrétariat Général du gouvernement. En ce qui concerne l’assurance des bénéficiaires de ces colonies, le ministre a souligné qu’elle englobe des indemnités de dommages corporels, dommages matériels, décès, frais médicaux, invalidité temporaire ou permanente, les lunettes (dans les limites de 800 Dh) et les intoxications alimentaires.

Pour ce qui est de l’alimentation, Talbi Alami a relevé l’adoption d’un nouveau système au sein des colonies de vacances, faisant savoir que les traiteurs seront chargés de cette mission afin d’améliorer la qualité et réduire les risques d’intoxication. Il a, de même, fait savoir que le ministère a procédé à la réhabilitation et la rénovation de 44 centres, notamment au niveau des services de santé et des restaurants, outre le lancement de la construction de centres de colonies nouvelle génération avec de nouvelles installations techniques modernes tenant compte des normes de construction des établissements scolaires, en plus de la signature d’un accord de partenariat avec le Haut Commissariat aux Eaux Et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification afin d’élargir le réseau et de régulariser la situation des colonies de vacances.

Selon le ministre, 4256 organismes (2340 associations nationales, 639 associations régionales, 850 associations locales et 47 ministères et institutions sociales) ont été formés dans le domaine socio-éducatif conformément aux nouvelles pratiques en la matière, outre l’organisation de sessions de formation, la publication des guides de formation, la relance de nouvelles séries de formation ainsi que l’organisation d’examens pour l’obtention de diplôme de moniteur et de directeur de colonie de vacance. Pour leur part, les députés ont mis en avant le rôle des colonies de vacances comme lieu d’apprentissage et de divertissement pour de nombreux enfants de différentes classes sociales, soulignant que l’enfance reste un domaine qui concerne tous les secteurs gouvernementaux.