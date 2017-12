Comité National Olympique Marocain: Un communiqué qui prêche l’ignorance!

En rendant public un communiqué incohérent et bâtard, le président du Comité Exécutif du CNOM a donné la preuve que le mouvement olympique marocain est entre les mains d’apprentis sorciers. Le Comité Exécutif du CNOM a rendu public un communiqué non signé qui fait état de l’inéligibilité de deux sportifs qui ont déjà été élus membres de la Commission des athlètes. Et pour cause » ces deux sportifs ont été déjà sanctionnés du fait de leur infraction du code mondial antidopage « . Le communiqué prêche l’ignorance quand il évoque l’article 33 des statuts du CNOM pour taxer ces deux sportifs d’inéligibilité. Or cet article est muet là-dessus et on a fait énoncer à l’article 33 ce que l’article 33 n’énonce pas. Même la Charte Olympique Internationale n’est stipule pas ce que les Cassandre du CNOM ont fabriqué de toutes pièces. Dans notre édition de lundi prochain, nous reviendrons sur tous les détails et sur les tâtonnements d’un président qui tire des plans sur la comète!

Related