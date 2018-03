Comité National Olympique Marocain: Le SGG recadre le Président du CNOM

Ignorant la législation en vigueur, Faycal Laaraichi, président du Comité National Olympique Marocain a été recadré par le Secrétariat Général du Gouvernement: Le message du SGG est clair: la validation des statuts et sa publication au bulletin officiel est dû ressort du ministre de la Jeunesse et des sports.

Alors que le Comité Exécutif du CNOM tâtonne encore sans même mettre en oeuvre les commissions statutaires, son président Faycal Laaraichi pour ne pas le nommer a fait montre d’une ignorance de la législation en vigueur notamment de la loi30-09 en soumettant les satatuts duau SGG pour publication au bulletin officiel. Faycal Laaraichi est d’abord inéligible tout comme à majorité des autres membres du Comité Exécutif du CNOM à moins qu’il s’agisse des présidents des fédérations de football, d’athlétisme et du golf. Et pour cause, seuls les membres appartenant à des fédérations sportives habilitées par le ministère de la Jeunesse et des sports sont éligibles quand on se réfère aux statuts du CNOM. M.Faycal Laaraichi qui est à la tête de la Fédération Royale Marocaine de Tennis depuis une décennie n’a même pas doté cette fédération d’un siège fixe, une fédération très mal gérée. Mais ce monsieur qui s’éternise àla tête de la SORT, gère très mal le CNOM. Au point d’en faire une affaire personnelle comme il l’a fait récemment en s’autodésignant et en cooptant des quidams inéligibles pour représenter le mouvement olympique au sein de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau. D’un côté ,il s’agit d’une femme qui appartient à un sport non-olympique et de l’autre côté deux salariés du CNOM , le directeur général et le soi-disant directeur technique qui n’a pas droit de cité car cette fonction interfère avec les attributions de la Commission statutaire dite du Sport d’élite et du Sport de Haut Niveau. Même les membres du Comité Exécutif n’ont même pas été consultés. Comment pourrait-on accepter ces conneries d’un président qui daube sur les membres élus en les remplaçant par d’employés salariés?