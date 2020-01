Comment le Président US «vend» la paix aux Palestiniens: Tout pour Israël !

Donald Trump a présenté mardi une «solution réaliste à deux Etats» pour résoudre le conflit israélo-palestinien, qui conditionnerait toutefois la naissance d’un Etat palestinien au «rejet clair du terrorisme» et ferait de Jérusalem la «capitale indivisible d’Israël».

«Ma vision présente une occasion gagnant-gagnant pour les deux parties, une solution réaliste à deux Etats qui résoud le risque que représente un Etat palestinien pour la sécurité d’Israël», a-t-il dit lors d’une déclaration à la Maison Blanche.

Le «futur Etat palestinien» ne verrait le jour que sous plusieurs «conditions», dont «le rejet clair du terrorisme». Il pourrait avoir «une capitale palestinienne à Jérusalem-Est», a assuré le président des Etats-Unis.

Les Etats-Unis sont en outre prêts à «reconnaître la souveraineté israélienne sur des territoires» occupés, dont il n’a pas précisé l’ampleur.

Washington va reconnaître les colonies dans les territoires palestiniens occupés comme faisant partie d’Israël, s’est félicité mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en affirmant que la présentation du plan Trump pour le Proche-Orient marquait «une journée historique».

Ce projet présenté comme susceptible d’amener la paix dans la région octroierait à Israël la souveraineté sur la vallée du Jourdain, a ajouté Netanyahu.

Sous le nouveau plan promu par D. Trump pour le Proche-Orient, les réfugiés palestiniens n’auront pas droit au retour en Israël, a annoncé mardi lors d’une conférence de presse à Washington le Premier ministre israélien B. Netanyahu.

Ce dernier s’est dit prêt à négocier avec les Palestiniens pour leur accorder «un chemin vers un futur Etat», mais a posé comme condition qu’ils reconnaissent Israël comme un «Etat juif». Tout en jubilant dans les bras de D. Trump, «le plus grand ami qu’Israël ait jamais eu», le responsable israélien a rappelé qu’il s’agit-là d’une «opportunité» qui «survient une fois dans l’Histoire et ne peut être manquée».

Le Premier ministre ayant le gouverné le plus longtemps de l’histoire d’Israël a promis d’annexer la vallée du Jourdain et s’est attribué le mérite de diverses initiatives pro-israéliennes de l’administration Trump, notamment la reconnaissance de l’occupation par Israël des hauteurs du Golan et le déplacement de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem (mesures illégales en vertu du droit international).

Benny Gantz qui a également été invité au dévoilement du plan de paix a rappelé à son rival dans une déclaration publiée samedi qu’il a fait le déplacement à Washington «en tant que leader du plus grand parti d’Israël», et a promis que «les États-Unis peuvent toujours compter sur le partenariat d’Israël». Même si «les détails du plan resteront secrets pour le moment», l’accord «restera dans l’histoire comme un point de repère significatif, préparant la voie pour que différents acteurs du Moyen-Orient puissent enfin avancer vers un accord régional historique», a déclaré B. Gantz.

La décision d’inviter les deux candidats israéliens au poste de Premier ministre a provoqué quelques frictions, surtout après que le vice-président Mike Pence a déclaré publiquement que Netanyahou avait lui-même suggéré que Gantz se joigne au dévoilement du plan de paix. Le parti Kahol Lavan a qualifié la déclaration d’«humiliation publique», et Gantz a failli annuler sa participation à la rencontre, décidant finalement de rencontrer Trump lundi au lieu de côtoyer Netanyahou mardi.

Lors d’une conférence de presse au début de la semaine, Trump a affirmé que son administration avait parlé «brièvement» aux Palestiniens et avait promis de «leur parler dans un certain temps», admettant «qu’ils réagiront peut-être négativement au début, mais c’est en fait très positif pour eux».

Les États-Unis ont réduit l’aide qu’ils accordaient aux Palestiniens de centaines de millions de dollars et cessé de financer l’agence des Nations Unies qui soutient les réfugiés palestiniens.

«Nous leur avons enlevé leur argent», s’est vanté Trump, laissant entendre qu’ils n’auront d’autre choix que d’accepter son plan de paix.

Les opposants à l’Accord du Siècle considèrent qu’il ne s’agit que d’une tentative de soudoyer les Palestiniens pour qu’ils acceptent l’occupation israélienne permanente, ou qu’ils quittent complètement le pays.