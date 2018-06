Commerce extérieur: La Banque Populaire lance «P@YDIRECT»

Dans le cadre de son partenariat avec PORTNET S.A., la Banque Populaire enrichit son dispositif d’accompagnement dédié aux opérateurs du commerce extérieur en lançant, en partenariat avec sa filiale M2t, un service de paiement en ligne innovant baptisé

« P@YDIRECT ». Inédite dans le secteur bancaire, la solution « P@YDIRECT » permettra à l’ensemble des entreprises abonnées au guichet unique national PortNet le paiement des frais liés aux opérations de commerce extérieur de façon simple, instantanée et en toute sécurité. En plus d’améliorer la compétitivité des opérateurs du secteur, le service digital « P@YDIRECT » de la Banque Populaire apportera, de surcroît, une réponse à un enjeu majeur portant notamment sur le développement des flux d’échange générés par la chaîne logistique d’importation et d’exportation et contribuera, in fine, à la transformation numérique de cet écosystème stratégique pour l’économie marocaine.

