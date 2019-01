Condamnation de l’Etat: Des jugements records de plus 3 Mrds Dh

En 2018, les montants exécutés suite à des jugements/arrêts, condamnant l’Etat et les personnes morales de droit public, ont dépassé un total de 3,2 milliards de DH (3.253.610.983 DH). Ce chiffre a été annoncé jeudi par le ministère de la Justice qui parle d’un « nouveau record ». Le département piloté par Mohamed Aujjar note ainsi une augmentation de 5,5% par rapport à 2017, soit précisément 180 MDH d’exécutions en plus.



A lui seul, le tribunal administratif de Rabat a recouvré plus de 2,1 milliards de DH (2.181.492.180 DH), soit une hausse de 4,26% ou 93 MDH, comparativement à l’année précédente. « Ces chiffres illustrent les efforts déployés, au sein des juridictions administratives dans l’ensemble du Royaume, par les responsables judiciaires et administratifs ainsi que les différents intervenants au niveau du Secrétariat-greffe », note-t-on du côté de la Justice.



Ces statistiques correspondent aux montants effectivement exécutés, c’est-à-dire déboursés par les administrations condamnées. Sans qu’aucune précision ne ressort quant à la totalité des sommes jugées. Un constat qui laisse planer de l’ombre sur le taux d’exécution des jugements contre l’Etat. Pour les 6 premiers mois de 2017, l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales avaient payé pas moins de 2,24 milliards de dirhams, en exécution des jugements prononcés à leur encontre. Si le montant paraît important, cela ne concerne en fait que 36% des dossiers devant être exécutés (sur 8.854 dossiers, l’administration n’en a exécuté que 3.196).

Pour désengorger le circuit, le département de la Justice prévoit une réponse légale. Des textes sont dans le circuit pour assurer plus de fluidité et conforter les justiciables dans leurs droits inaliénables.