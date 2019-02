Conférence de Varsovie: La montagne accouche d’une souris…

La conférence sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient s’est achevée à Varsovie.

A la demande de Washington, une soixantaine de pays étaient réunis dans la capitale polonaise dans le but de construire un avenir meilleur pour le Moyen-Orient. Mais derrière cette position officielle, les Etats-Unis ciblent surtout l’influence iranienne dans la région. L’argument a été martelé tout au long de la journée : L’Iran est notre menace commune au Moyen-Orient. Le but était d’amener la soixantaine de participants présents à Varsovie hier à se ranger derrière les Etats-Unis présentés à plusieurs reprises comme la «force du bien» au Moyen-Orient tant par le secrétaire d’Etat que par le vice-président américains.



Selon le vice-président américain, Mike Pence, les pays réunis tels que l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Israël ou encore la France et l’Allemagne, partagent tous une même volonté de défendre les droits de l’Homme. « Nous sommes ici aujourd’hui à cause de ce qui nous uni: notre engagement partagé pour le progrès de la sécurité, de la prospérité et des droits de l’Homme au Moyen Orient », a t-il martelé. Mike Pence a également loué les victoires de Donald Trump aux Etats-Unis, en ajoutant que le rêve du président américain était de voir le Moyen-Orient ressembler à Israël, vivant selon lui, en paix avec la diversité de ses habitants.

L’autorité palestinienne avait boudé l’événement. A contrario, le Premier ministre Benyamin Netanyahu s’est publiquement félicité d’avoir pu s’unir aux pays arabes les plus importants pour se dresser contre l’Iran lors de l’événement de Varsovie…



A la réunion de Varsovie, l’Union européenne était présente a minima. Mike Pence a ouvertement critiqué les choix de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni face à l’Iran. Les trois pays ont annoncé il y a deux semaines la création d’un système commercial leur permettant de contourner les sanctions américaines imposées à Téhéran. L’Union européenne juge dangereuse la stratégie de confrontation avec l’Iran.



A l’heure du bilan, M. Pompeo qui le matin même appelait lui aussi à s’unir pour affronter l’Iran a opté pour un discours moins direct. « Nous sommes bien au courant que toutes les nations ne partagent pas le même point de vue, a déclaré le secrétaire d’Etat américain, nous l’avons bien entendu durant ce rassemblement. L’objectif de cette conférence était la paix, la stabilité et la prospérité au Moyen Orient. Je pense que c’est que nous avons accompli. »



Rien de concret n’a été décidé, si l’on excepte la constitution de commissions aussi vaseuses que le système de groupes de travail pour continuer à parler de la paix au Moyen-Orient. Mais y aura-t-il une paix sans les principaux intéressés, le peuple palestinien qui reste soumis à toutes les brimades d’un régime d’apartheid piloté par Tel-Aviv ?