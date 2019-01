Conférence régionale d’Interpol: Le Maroc représenté à Kigali

La 24ème Conférence régionale africaine d’Interpol se tiendra, du 5 au 7 février à Kigali, au Rwanda, avec la participation de hauts responsables de police des pays africains membres d’Interpol, dont le Maroc, a annoncé l’organisation internationale.

Plusieurs questions et problèmes à caractère sécuritaire seront débattus au cours de ces assises, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains et la criminalité environnementale, indique l’Interpol.

Fondée en 1962, la Conférence régionale africaine d’Interpol se tient tous les deux ans pour évaluer l’état de la coopération policière et la lutte contre la criminalité transnationale et permet également d’élaborer de nouvelles lignes directrices pour les activités de la police dans la région à la lumière des priorités exprimées par les chefs de police.

Les recommandations présentées par la Conférence régionale sont mises en œuvre au niveau de chaque pays conformément à leurs propres réglementations et procédures nationales.