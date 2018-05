Conférence sur le désarmement: La présidence clivante de la Syrie…

Mardi matin, le ton n’était pas qu’aux échanges d’amabilités entre diplomates réunis au Palais des Nations de Genève. Il faut dire que la présidence syrienne de la Conférence du désarmement, seule enceinte multilatérale chargée du désarmement, est à l’origine de cette hypertension. Les Occidentaux reprochent à Damas, soupçonné d’avoir eu recours aux armes chimiques, un déficit de crédibilité pour assumer ce rôle. Mais ils ne peuvent rien contre l’article 9 du règlement de la CD, la présidence de la conférence est tournante en vertu de l’ordre alphabétique en anglais. Après la Suède puis la Suisse, la Syrie devait assumer en toute logique son rôle.

Pour l’ambassadeur américain auprès de la CD Robert Wood, la journée d’hier fut un «jour triste et honteux dans l’histoire» de l’enceinte multilatérale. Au vu des «crimes barbares» que le régime syrien a commis en utilisant des armes chimiques, Robert Wood est catégorique: «La Syrie n’a ni la crédibilité ni l’autorité morale pour assumer la présidence de la CD, cet organe même qui a négocié la Convention sur l’interdiction des armes chimiques» au début des années 1990. En guise de protestation, le diplomate américain a quitté brièvement la salle et expliqué que les Etats-Unis allaient boycotter aussi bien la plénière que les organes subsidiaires de la CD durant la présidence syrienne.

Au nom de l’Union européenne, la Bulgarie n’a pas non plus ménagé Damas. La représentante bulgare s’est dite choquée que, vingt-cinq ans après l’adoption de la Convention sur les armes chimiques, la communauté internationale «soit à nouveau confrontée à l’utilisation de telles armes. […] Il est extrêmement regrettable que le régime syrien assume la présidence de la CD. Il n’a pas la légitimité pour le faire.» La France refuse pour sa part d’être représentée par son ambassadeur lors des sessions plénières et met en garde Damas contre une utilisation à «des fins de désinformation et de manipulation politique» de la tribune de la CD.

L’ambassadeur syrien Houssam Eddin Ala s’est montré tout d’abord réservé, appelant les 65 Etats membres de la CD à ne pas prendre de «positions politiques susceptibles de créer une atmosphère négative». Mais devant pareilles charges, le Président a fustigé les tentatives de «propagandes sensationnalistes» de certains Etats tout en rejetant les allégations selon lesquelles Damas aurait utilisé des armes chimiques. Certains pays «profèrent des accusations sans fondement et sans preuve», un prétexte pour «agresser un Etat souverain». Sans avoir peur de se contredire, Houssam Eddin Ala a invité les Etats à reprendre un langage «plus diplomatique», accusant dans le même temps certains membres de ne pas croire «dans le multilatéralisme et l’importance de la CD».

Pakistan, Inde, Vietnam, Chine et Cuba ont volé au secours du diplomate syrien. Le représentant indien a rappelé que «le multilatéralisme n’est jamais facile, commode. Il y a toujours des situations que nous n’aimons pas. Mais nous devons gérer ce monde imparfait avec nos outils imparfaits.» Le représentant chinois a quant à lui salué les avancées de Damas dans la lutte contre le terrorisme et déclaré, à propos des armes chimiques utilisées par Damas qu’ « aucun pays ne peut tirer ses propres conclusions» avant d’avoir les résultats d’enquêtes indépendantes qui ont pourtant été menées notamment par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Après avoir loué la suspension des essais nucléaires et le démantèlement d’un site atomique décidés par Pyongyang afin de se diriger vers un «monde dénucléarisé», le diplomate de la Corée du Nord a averti: son pays ne tolérerait aucunement une modification du système de présidence tournante de la CD.