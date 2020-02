Congrès du PAM: La présidence attise les convoitises

Sans Dauphin attitré, Hakim Benchamach quittera comme un orphelin la direction du APM. Aiguisant ce faisant les appétits entre vieux briscards et «jeunes loups».

Pas moins de cinq candidats sont déjà dans la course pour laquelle pas moins de 12 MDH ont été consacrés, la moitié provenant de l’Intérieur.

Pour le moment, cinq candidats se sont présentés aux élections pour le poste de secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a annoncé, jeudi à Rabat, le président de la commission préparatoire du quatrième congrès national du parti, Samir Koudar. Mohamed Cheikh Biadillah, Abdellatif Ouahbi, Samir Belafkih, Abdessalam Boutayeb et Mekki Ezzizi, a précisé S. Koudar lors d’un point de presse consacré au quatrième congrès national du parti, prévu le 7 février à El Jadida, sont officiellement dans la course. Mais rien n’empêche d’autres… Allusion faite à Said Naciri, président du WAC, qui rêve d’une autre consécration que celle des pelouses.

Ce sont les congressistes qui trancheront sur le choix de la direction du parti et sur ses futures alliances, a-t-il affirmé, notant que les candidatures féminines aux postes de décision sont les bienvenues.

Concernant la procédure d’élection des membres du bureau politique, c’est le mode de vote par liste qui sera adopté, dans un souci d’homogénéité et de pleine responsabilité dans la gestion du parti, a révélé S. Koudar.

Un total de 3.538 congressistes ont été mandatés pour représenter les 12 régions ainsi que les Marocains du monde, a-t-il fait savoir, expliquant qu’ils choisiront les membres du conseil national ainsi que le futur secrétaire général du parti. Rappelant aussi que les recours contre le mandat des congressistes étaient ouverts du 27 au 29 janvier, ajoutant qu’une commission ad hoc, supervisée par le président de la commission préparatoire, statuera sur ces requêtes, jeudi.

Par ailleurs, s’agissant de certains différends qui ont fait tanguer le parti dernièrement, S. Koudar a noté que le PAM a s’en est «sorti plus fort», affirmant qu’il en est de même pour la dernière bataille, malgré ses inconvénients.

«Il n’existe pas de courants au sein du PAM», a-t-il assuré, mais plutôt une «divergence de positions, qui s’est soldée par une unification». D’ailleurs, le travail sur le document politique du quatrième congrès national s’est fait collectivement et dans l’unité, a-t-il relevé. S. Koudar a tenu de la sorte à rassurer… Alors que bien des observateurs font valoir que cette formation finira par succomber au «mal partisan» qui a touché d’autres formations dont le caractère monolithique était éprouvé: celui des scissions.