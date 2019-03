Consécration des droits de la femme : L’ADFM lorgne le verre à moitié vide

En dépit de l’approbation par le conseil du gouvernement des trois projets de loi qui réglementent la tutelle et la gestion des biens des communautés Soulaliyates et qui consacrent conformément à la Constitution, l’égalité des femmes et des hommes dans les droits et les devoirs, l’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), reste préoccupée par le processus entamé pour la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles en matière des droits des femmes et par les faibles réalisations en matière d’effectivité de ses droits, et ce aussi bien au niveau des lois, des politiques publiques que des engagements internationaux du Maroc.

Dans un communiqué publié le 8 mars, l’ADFM rappelle que si la loi 103-13 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes est entrée en vigueur et publiée au Journal officiel le 12 septembre 2018, aucune mesure d’accompagnement pour informer et sensibiliser le grand public sur l’objectif de cette loi et ses modalités d’application n’a été prise. « Nous nous interrogeons également sur le silence qui règne autour des chantiers de réforme du Code pénal et du Code des procédures pénales, ainsi que sur les mesures adoptées pour activer la loi des travailleurs domestiques et le maintien de l’âge légal du travail à 16 ans », pointe l’Association.

Non sans raison, l’ADFM signale que 15 ans après l’application du Code de la famille, « de nombreux problèmes inhérents au texte ou à son application sont mis en évidence ». Mariage des mineures, polygamie, reconnaissance du mariage, tutelle légale, divorce et partage des biens, voilà autant de points noirs qui restent entiers. « Les jugements et arrêts prononcés en la matière nous amènent à la conclusion que l’interprétation et l’application du code, ne reflètent ni l’esprit et objectifs de la constitution, ni les engagements du Maroc en matière de droits des femmes », déplore l’Association.

L’ADFM pointe aussi les défaillances constatées au niveau des politiques publiques quand bien même la satisfaction serait affichée à l’endroit de l’intégration des concepts « droits humains des femmes » et « égalité entre les sexes » dans le plan national de l’égalité 2017-2021. « Nous déplorons que ce plan qui concerne une série d’actions, ne soit pas apparenté à une véritable politique publique, élaborée sur la base d’une vision globale et concertée entre les différents intervenants en vue d’assurer l’intersectorialité, la redevabilité et la convergence des politiques publiques sectorielles en matière d’égalité entre les sexes », souligne l’Association qui, par ailleurs, s’interroge « sur le sort qui est réservé à la mise en place de l’Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes les formes de Discriminations (APALD) ».

L’ADFM rappelle que « malgré son engagement de produire les rapports périodiques au comité CEDEF, sur les réalisations en matière de droits des femmes et depuis le dépôt du troisième et quatrième rapport consolidés, le dépôt du rapport du Maroc, connait un retard préoccupant. De plus, l’État marocain n’a toujours pas soumis les instruments d’adhésion nécessaires -relatifs au Protocole facultatif à la Convention CEDEF- au Secrétaire Général des Nations Unies. » Dès lors, pour que le Maroc concrétise ses engagements nationaux et internationaux en matière de droits des femmes et soit ainsi au rendez-vous pour l’atteinte des objectifs durables de développement en 2030, l’ADFP appelle à mettre le paquet sur les points suivants : harmoniser les lois avec la Constitution et les conventions internationales et procéder dans les meilleurs délais à une révision globale du code de la Famille et de la législation pénale ; mettre en application les dispositions de la loi 103-13, à travers la mise en place d’une chaine de services de qualité en matière de prévention des violences faites aux femmes et aux petites filles et de protection physique et psychologique des survivantes; mettre en place l’APALD et la doter de moyens humains, matériels et de modalités de fonctionnement pour lui permettre de remplir pleinement son mandat; notifier au Secrétaire Général des NU l’adoption du protocole facultatif à la Convention en CEDEF et soumettre les rapports périodiques relatifs à la pratique conventionnelle du Maroc, en l’occurrence, ceux concernant les réalisations en matière des droits des femmes.

Tout un programme qui rappelle combien de chemin reste encore à parcourir pour assurer aux femmes l’accès à leurs droits pleins et entiers.