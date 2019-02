Conseil des ministres: Nouvelle fournée d’ambassadeurs nommés par le Roi

Le roi Mohammed VI a présidé ce jeudi 7 février un Conseil des ministres au Palais royal de Marrakech.

Sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Souverain a nommé plusieurs ambassadeurs.

Ainsi, Ahmed Rahhou, a été nommé ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne en lieu et place de Ahmed Reda Chami, rappelé et nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Quant à Hassan Tariq, il a été nommé ambassadeur du Maroc en République de Tunisie à la place de Latifa Akharbache rappelé pour diriger la Haute autorité de la communication et de l’audiovisuel (HACA). Cette nouvelle fournée d’ambassadeurs comprend aussi Mohamed El Basri (Pays Bas), Mustapha Benkhiyi (Bahreïn), Imane Ouadil (Ghana), Youssef Slaoui (Burkina Faso), Abdelfettah Lebbar (Mexique), Abderrahim Atmoun (Pologne) et Mohamed Achkalou (Finlande).



Sur proposition du Premier ministre, à l’initiative du ministre de l’Économie et des Finances, le Roi a nommé Dounia El-Taaraji, responsable de la gestion collective du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, Abid Omran, DG du Fonds Ithmaar Capital, et Mohamed Idrissi Meliani, DG de l’Agence de développement numérique.