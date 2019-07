Conseil des Présidents de COP S. Mezouar rejoint ses pairs

Salaheddine Mezouar, Président de la COP22 et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a participé, le 2 juillet à Varsovie, à la seconde réunion annuelle du Conseil des Présidents de COP qui se tient en marge de la Conférence de haut niveau « Peuples et Climat : solidarité et transition équitable » organisée par le Bureau de la COP24 et le ministère polonais de l’Environnement.

Ont également pris part à cette rencontre, Michal Kurtyka, Président de la COP 24 et Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Énergie polonais en charge de l’Environnement, Laurent Fabius, Président de la COP21 et actuel Président du Conseil constitutionnel français, Manuel Pulgar-Vidal, Président péruvien de la COP20 et Marcin Korolec et Maciej Nowicki, respectivement Présidents polonais de la COP19 et de la COP14.

Cette réunion a permis de fixer les objectifs annuels du Conseil et de déterminer les outils et mécanismes de travail adéquats afin que les Présidents de COP puissent accompagner de manière effective l’agenda et la dynamique climatiques.

Le Conseil s’engage ainsi à se mobiliser de manière proactive pour sensibiliser davantage la communauté internationale à l’importance des enjeux climatiques et environnementaux.

Il se veut également être une force de propositions en vue de mettre en œuvre des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques.

Lors de cette réunion, S. Mezouar a appelé l’ensemble des parties à se mobiliser afin que le climat soit au centre de l’agenda international.

Il a aussi lancé un appel aux forces vives du Continent africain – jeunesse, société civile et secteur privé – pour qu’elles intègrent au cœur de leurs priorités les enjeux climatiques, indispensables au développement durable et inclusif de l’Afrique.

Par ailleurs, le Président de la COP22 a rappelé l’engagement total du Royaume du Maroc à contribuer au succès de la COP25, qui se tiendra au Chili en novembre 2019.

Pour rappel, à la veille de la COP24 qui s’est tenue à Katowice en Pologne, les Présidents de COP ont émis un appel aux participants pour qu’ils adoptent des décisions ambitieuses pour une application effective de l’Accord de Paris.

Le Conseil a également invité la communauté internationale à redoubler d’efforts afin d’aider les pays en voie de développement à faire face aux changements climatiques.