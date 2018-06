Consommation électrique: Hausse de 2,2% de l’énergie appelée à fin avril

Selon la dernière note de conjoncture du ministère de l’Economie et des Finances, la production nationale d’électricité enregistre une augmentation de 2,2% à 11 630 GWh sur les quatre premiers mois de 2018 comparativement à la même période de l’année précédente. Cette progression intègre une hausse de 12,6% de la production de l’ONEE (+12,3% de la production thermique à 2 712 GWh), de 37,8% à 436 GWh de celle inscrite dans les projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables et de 3,3% de la production concessionnelle à 6 178 GWh. En revanche, le volume des importations se replie de 17,7% à 1 658 GWh. La consommation d’électricité, elle, ressort en légère amélioration de 0,9% à 9 720 GWh, recouvrant une quasi-stagnation (+0,1%) du segment THT, HT et MT à 7 488 GWh et une hausse de 3,4% du segment basse tension à 2 232 GWh.

Related