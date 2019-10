Contestations au Maroc: La somme de toutes les frustrations s’alourdit

Plus de 2,7 millions de citoyens ont participé à 18.800 manifestations de rues dans différentes villes du royaume, entre 2018 et 2019, a indiqué le délégué interministériel chargé des droits de l’homme, Ahmed Chaouki Benyoub.

Intervenant lors d’une rencontre organisée dans la cadre des portes ouvertes de la Direction générale de la sécurité nationale, tenues à Tanger, A.C. Benyoub a expliqué que le Maroc a adopté une approche basée sur l’équilibre entre maintien de l’ordre public et respect des droits de l’homme.

Le délégué interministériel a appelé à la nécessité d’impliquer l’institution sécuritaire dans la coordination institutionnelle et les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme, soulignant l’importance du dialogue et de la communication avec le citoyen sur toutes les questions relatives à la sécurité et aux droits de l’homme.

A.C. Benyoub a, en outre, relevé que le secteur sécuritaire a fait l’objet au cours des quatre dernières années d’efforts continus visant la modernisation de l’ensemble de ses services.