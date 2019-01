Contourner les sanctions US contre l’Iran: L’axe Paris-Berlin-Londres voit le jour

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni créeront officiellement ce jeudi un système spécial de paiement avec l’Iran, rapporte la chaîne de télévision allemande NDR en donnant plus de détails sur cet organisme permettant de contourner les sanctions états-uniennes.

Il s’agit d’un système de paiement européen permettant la pérennité du commerce avec l’Iran sans recourir au dollar, ce qui permet aux compagnies européennes d’éviter d’être frappées par des sanctions US dites secondaires.

Cependant, le mécanisme en question, baptisé Instex (Instrument In Support Of Trade Exchanges), ne serait opérationnel que dans quelques mois à cause de contraintes techniques relatives à sa mise en place, précise le média.

Selon différents interlocuteurs, l’entité légale, sur laquelle le mécanisme reposerait, pourrait être enregistrée en France. Par ailleurs, l’organisation pourrait être dirigée par un représentant de l’Allemagne, quand le Royaume-Uni en serait le principal investisseur.

La décision de créer ce système de quasi troc, visant à éviter les transactions monétaires en dollars pour échapper aux sanctions américaines, a été prise en septembre 2018.

Quelques jours plus tôt, plusieurs personnalités politiques françaises, dont Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire, ont évoqué la prochaine mise en œuvre de ce système qui devait initialement porter le nom de Special Purpose Vehicle…