Contrebande au poste-frontière de Sebta: Le servage de la Mafia dénoncé par les élus

La commission des affaires étrangères a dévoilé, mardi 7 décembre, les conclusions d’une mission exploratoire temporaire menée au niveau du poste-frontière Sebta. Une zone grise qui ne fait pas que miner l’économie nationale.

C’est à la demande du groupe Union Constitutionnel qu’une dizaine de députés, issus de plusieurs formations politiques, ont monté la mission d’enquête.

Les conclusions de ladite enquête qui a consisté en plusieurs visites de terrain, y compris de nuit, effectuées entre juillet et octobre 2018.

Le rapport n’a été présenté qu’après plus d’un an du bouclage de la mission. Selon les données recueillies par les députés auprès de la Direction régionale de l’Administration des Douanes Tanger-Tétouan-Hoceima, pas moins de 2.500 femmes et 3.000 hommes traversaient le point de passage Bab Sebta tous les lundis et mercredi.

Plusieurs mesures ont été prises entre-temps dont la fermeture, en 2019, de cet espace de contrebande.

Aujourd’hui, les autorités cherchent à dégager une alternative profit des femmes qui exercent «la contrebande de subsistance», dites également «femmes porteuses».

La mission, pour rappel, consacre l’essentiel de ses conclusions aux victimes de cette «zone grise».

Une partie du rapport livre un descriptif des conditions de passage au niveau du poste-frontière.

Les «porteuses» sont contraintes de passer «trois nuits» consécutives «à découvert» sur une file qui s’étend sur des centaines de mètres, avec les «risques de maltraitance, harcèlement, vol ou maladies» induits.

Le rapport déplore «la fermeture permanente de l’unité médicale» établie sur le point de passage. Seule la présence, sur place, de «la Fondation Mohammed V pour la solidarité» limite les dégâts.

Les membres de la mission ont constaté de visu des cas de «mauvais traitement», de «violences verbales», «d’insultes et d’injures» à l’égard de passantes.

Agents des douanes et de la sûreté font l’objet de «plaintes récurrentes » et « deux noms » défrayent la chronique d’après les sondages établis par les députés.

À ce titre, les parlementaires recommandent le déploiement «de ressources humaines compétentes» afin «d’humaniser» le point de passage.

Ils préconisent également l’interdiction d’y passer la nuit pour les femmes dont les profils identifiés évoquent les cas de «veuves», «divorcées», «abandonnées» ou «épouses de détenus».

Géographiquement, une majorité est issue des régions du «Rif» et du «centre du Maroc».

Les députés qui croient déceler l’empreinte de réseaux maffieux pesant sur ce commerce recommandent une étude «socioéconomique» pour déterminer les conditions sociales, niveau d’éducation et besoins de ces catégories afin d’«identifier de possibles alternatives.»

Le rapport établit «le recul, voire la disparition de la contrebande de subsistance du coté des femmes, qui se sont transformées en porteuses de marchandises de contrebande dont la charge oscille entre 90 Kg et 140 Kg».

Une pratique qui profite, selon les députés, à des «mafias» exploitant «la souffrance des femmes et des familles».

Dans le rapport, on souligne que «toutes les tentatives de faciliter» la situation de ces femmes «sont exploitées par les grand contrebandiers pour investir encore dans leur souffrance».

Le recours aux «chariots manuels pour les marchandises de contrebandes, la charge a augmenté de 50 Kg en moyenne» engraisse les réseaux mafieux.

Tous les sondés affirment «qu’ils ne sont que de simples porteurs de marchandises dont la propriété revient aux lobbys des grands commerçants», concluent les députés.