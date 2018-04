Contrôle sanitaire: Plus de 600 dossiers transmis par l’ONSSA à la justice

L’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) vient de publier le bilan de ses contrôles au titre du premier trimestre de l’année. Pas moins de 7.250.820 tonnes de divers produits alimentaires sont ainsi passés au peigne fin de l’ONSSA. Dans le détail, les inspecteurs de l’Office ont réalisé 15.680 visites de contrôle sur le marché local, dont 3.571 en commissions mixtes provinciales et préfectorales. Ces investigations ont abouti au contrôle de 249.300 tonnes de produits alimentaires, à la saisie et à la destruction de 859 tonnes de produits impropres à la consommation la transmission au parquet de 607 dossiers pour jugement. Pour ce qui est des contrôles à l’importation, 6.109.759 tonnes de divers produits alimentaires ont été visés par les inspecteurs de l’Office aboutissant à 8.720 certificats d’admission délivrés et 773 tonnes de produits alimentaires refoulés pour non-conformité aux exigences réglementaires en vigueur. S’agissent des contrôles à l’exportation, 891.761 tonnes de produits alimentaires ont été examinés et ont abouti à la délivrance de 43.621 certificats sanitaires et phytosanitaires.

Par ailleurs, dans le cadre de son programme préventif et conformément aux dispositions de la loi 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les services de l’ONSSA ont délivré 221 agréments et autorisations sanitaires aux établissements et entreprises alimentaires soit un total général 5.928 établissements agréés et autorisés à ce jour. Les inspecteurs de l’office ont aussi réalisé 866 visites sanitaires de suivi pour vérifier le respect et le maintien des exigences sanitaires dans les établissements déjà agréés et autorisés par l’ONSSA et ont effectué 1.293 visites d’inspection lors des opérations de certification ou d’enquêtes sanitaires. Ceci a abouti à la suspension de l’agrément de 18 établissements et au retrait d’agrément de 11 établissements pour non-conformité aux exigences réglementaires en vigueur.