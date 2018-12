Coopération entre Rabat et Séoul: Lee Nak-yeon reçu par El Othmani

Le premier ministre sud-coréen, Lee Nak-yeon, est arrivé jeudi 20 décembre à Rabat, pour une visite de travail et d’amitié de deux jours au Maroc à la tête d’une importante délégation de son pays, composée de membres du gouvernement, de responsables et d’hommes d’affaires.

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, Lee Nak-yeon aura des entretiens avec le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers.

Le Premier ministre sud-coréen présidera, avec El Othmani, une réunion élargie qui sera sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération, indique le communiqué.

Cette visite sera marquée par la tenue du Forum économique maroco-coréen qui constitue une occasion pour renforcer et élargir le partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays, d’après la même source. Le forum économique qu’organise la CGEM et la Chambre de Commerce et d’Industrie Coréenne (KCCI) en partenariat avec la Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), est prévue le 21 décembre, à Casablanca, drainera la participation du Président de la KCCI à la tête d’une forte délégation d’hommes d’affaires Coréens. Une occasion pour renforcer la coopération entre les communautés d’affaires Marocaine et Coréenne.

