La mission économique belge au Maroc, conduite par la Princesse Astrid, représentante du Roi des Belges, a « dépassé toutes nos espérances », a affirmé, jeudi à Tanger, le Vice-Président du Gouvernement wallon, Pierre-Yves Jeholet.

La mission, étalée sur cinq jours et répartie sur plusieurs villes du Maroc, a également « permis de dessiner les contours extrêmement prometteurs d’une coopération », a dit P-Y. Jeholet lors d’un séminaire sur les opportunités d’affaires à Tanger, notant que si cette coopération est « riche, intense et diversifiée, elle ne demande qu’à s’intensifier toujours davantage ».

Après des visites à Casablanca, Rabat et Tanger, la mission a été couronnée par la conclusion de pas moins de « 25 contrats, conventions et mémorandums d’entente » dans divers secteurs, s’est réjoui le responsable belge devant un parterre d’hommes d’affaires et de responsable marocains et belges.

S’arrêtant sur la ville de Tanger, P-Y. Jeholet a noté que la ville jouit d’une « fantastique localisation géographique à quelques kilomètres de Gibraltar », laquelle localisation est mise en valeur par des infrastructures très développées positionnant la ville du détroit comme « l’un des principaux pôle de croissance du continent africain, et l’un des principaux moteurs de l’économie marocaine ».

Pour sa part, le vice-président général régional de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Adil Rais, s’est félicité d’une « bilan exceptionnel » de cette mission.

La mission, a-t-il déclaré à la presse, a permis de présenter la région « dans toutes ses potentialités », et de mettre en avant les « réalisations réussies jusqu’à présent, et l’attractivité du nord du Maroc ».

Le séminaire, dont la première partie s’est déroulée au port Tanger Med, a été l’occasion d’exposer sur les opportunités d’affaires à Tanger, et dans la région nord du Maroc, en mettant la lumière sur les infrastructures portuaires, routières et ferroviaires de la région. Il a aussi permis d’exposer des success stories d’entreprises belges implantées à Tanger.