Coopération maroco-guinéenne: Un émissaire d’A. Condé à Rabat

Les moyens de renforcer les relations entre le Maroc et la République de Guinée ont été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre d’État guinéen à la Présidence, conseiller spécial du président de la République, ministre de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara.

Lors d’un point de presse à l’issue de ces entretiens, T. Kamara a indiqué être porteur d’un message personnel du Président guinéen Alpha Condé au Souverain, précisant que ce message s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération qui existent entre les deux pays et des liens historiques de fraternité et d’amitié qui lient la Guinée au Maroc.

« Tout au long de l’histoire, nos chefs d’Etat ont entretenu des relations d’amitié et de fraternité », a fait observer T. Kamara relevant qu’ « aujourd’hui le Président Alpha Condé, en plus d’être un ami et un partenaire stratégique du Maroc, voue une amitié profonde à SM le Roi ».

« La Guinée sera aux côtés du Maroc sur le chemin de l’unité et de l’Union africaine et dans le renforcement de la coopération sud-sud très chère à SM le Roi Mohammed VI », a souligné le ministre d’Etat guinéen.

Pour sa part, N. Bourita a souligné que la visite du ministre d’Etat guinéen s’inscrit dans le cadre des concertations permanentes entre les deux pays et des relations historiques et fraternelles qui lient le Maroc et la Guinée.

Cette visite s’inscrit également dans le cadre du partenariat consolidé par les différentes visites effectuées par SM le Roi en Guinée, a-t-il rappelé, notant que les fondements de ces relations sont très solides, ancrés dans l’histoire et portés par la fraternité entre les deux peuples et consolidés par la volonté des deux chefs d’Etat.

« Nous allons travailler ensemble pour mettre en œuvre les orientations des deux chefs d’Etat pour le renforcement de ce partenariat particulier », a dit le ministre.