Coopération maroco-mauritanienne: Après le domaine militaire, place au sécuritaire

Le directeur général de la sécurité nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu son homologue mauritanien, Mohamed Ould Makt, qui est actuellement en visite de travail au Maroc, pour discuter des mécanismes de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines de sécurité et questions d’intérêt commun.

M. Ould Maket est arrivé avec une délégation de sécurité de haut niveau qui l’accompagnait, qui comprenait à la fois le directeur de la sécurité d’État en charge de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, le directeur de la police judiciaire et de la sécurité publique, ainsi que le directeur du contrôle des poussières chargé de sécuriser les frontières.

Les responsables ont principalement abordé les défis et les risques croissants dans la région du Sahel et du Sahara, appuyant l’idée d’un approfondissement de la coopération pour inclure la sécurisation des zones frontalières communes, afin de lutter contre les différentes formes de criminalité organisée, en plus de l’échange d’expertise.

Pour rappel, l’institut royal de la Police dispense actuellement une formation avancée à un groupe La police de la République islamique de Mauritanie.

On rappelle que la veille, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale avait reçu, à Rabat, le Général de Division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine Elemine, Chef d’Etat-Major Général des Armées mauritaniennes.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux responsables de mettre en exergue les relations d’amitié et de coopération multiformes qui lient le Maroc et la République Islamique de Mauritanie et d’exprimer, par ailleurs, leur volonté de consolider davantage ces relations dans le même esprit d’amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée, indique un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.

Les deux responsables ont en outre échangé sur les défis sécuritaires auxquels la région est confrontée et mis en avant le rôle important joué par les deux pays pour promouvoir la stabilité et la sécurité, précise la même source, ajoutant que, dans ce sillage, il a été particulièrement fait état de la convergence des points de vue entre les deux pays notamment lors des réunions de l’initiative «5+5 défense».

Dans la même journée, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, avait reçu au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, l’hôte mauritanien.