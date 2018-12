Coopération maroco-mauritanienne: Quête de redynamisation…

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani s’est entretenu, à Nouakchott, avec son homologue mauritanien, Mohmed Salem Ould El Bechir des moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays.

Dans une déclaration à la MAP, El Otmani qui conduit la délégation marocaine à la Conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel, a qualifié jeudi de « très importants » ses entretiens avec son homologue mauritanien et qui ont porté sur les moyens et outils à mettre en place pour donner une nouvelle impulsion à ces relations.

« Nous accordons une grande importance à nos relations de coopération avec la Mauritanie », a-t-il souligné, exprimant le souhait de les voir se développer davantage. Il a indiqué avoir discuté avec la partie mauritanienne des préparatifs pour la tenue dans de meilleures conditions la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne en 2019. Par ailleurs, S.E El Othmani a rappelé que l’entrevue a été aussi l’occasion pour transmettre les salutations du roi Mohammed VI au Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et les souhaits de plein succès aux travaux de cette « importante » conférence, et exprimer l’appui du Souverain à ces pays et aux efforts qu’ils déploient pour développer et garantir la stabilité et la sécurité du Sahel.

Cette conférence est destinée à mobiliser deux milliards d’euros pour le financement de la première phase du programme d’investissement prioritaire du G5 Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Les deux milliards d’euros que les chefs d’Etats du G5 Sahel cherchent à obtenir auprès de leurs partenaires et bailleurs de fonds à la faveur de ce sommet de Nouakchott serviront à financer une quarantaine de projets communautaires.

On rappellera que le président de la Confédération générale des entreprise au Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, sera à la tête une importante délégation d’opérateurs pour le Forum économique Maroc-Mauritanie, prévu du 16 au 18 décembre à Nouakchott, annonce, vendredi, la CGEM.

Le Forum, co-organisé par la Confédération et l’Union nationale du patronat mauritanien, permettra d’explorer les opportunités d’affaires et d’investissements et de dynamiser les liens commerciaux entre les secteurs privés des deux pays, indique le patronat dans un communiqué.

Le programme de la visite de la délégation marocaine comprend, entre autres, des rencontres BtoB et la visite de la Zone franche de Nouadhibou, ajoute-t-on.

Parmi les secteurs qui seront au centre des échanges, le communiqué cite, notamment, l’industrie, la pêche, le commerce et les services, l’énergie, les mines, l’agriculture, l’agroalimentaire, les BTP, l’immobilier, les banques et la finance, l’assurance, le textile, le tourisme et l’industrie pharmaceutique.