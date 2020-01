Cornavirus: L’ambassade du Maroc en Chine en alerte

L’ambassade du Maroc en Chine a annoncé qu’elle est en contact permanent avec les autorités et avec la communauté marocaine établie dans ce pays pour suivre la situation après l’apparition du nouveau coronavirus dans la ville de Wuhan (province Hubei) et dans d’autres villes chinoises.

Un communiqué de l’ambassade, relayé vendredi par l’agence MAP, a appelé les membres de la communauté marocaine en Chine à faire preuve de vigilance et à suivre toutes les mesures de prévention préconisées par les autorités chinoises, sachant que l’Organisation mondiale de la Santé n’a pas encore qualifié la situation comme «urgence sanitaire».

En cas de besoin d’assistance consulaire ou d’informations supplémentaires, note le communiqué, les Marocains résidents en Chine sont invités à contacter l’Ambassade en communiquant par émail (sifama.beiging@moroccoembassy.org.cn) leurs numéros de téléphone, numéros de passeports ainsi que leurs adresses de résidence, ou bien contacter l’ambassade via les numéros de téléphones suivants: 8618701156920 – 8615652198381.

Le dernier bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus en Chine fait état de 26 morts et 830 cas de contamination, selon la Commission nationale de la santé.

On signale par ailleurs que plus de 40 millions de Chinois étaient confinés vendredi 24 janvier dans la zone d’où provient l’épidémie, dont le bilan s’est à nouveau alourdi peu après que l’OMS a renoncé à déclarer une urgence internationale.

Avec 26 décès pour un total de 830 personnes contaminées, le bilan officiel du coronavirus, apparu en décembre sur un marché de Wuhan (centre), s’est encore aggravé.

Sur ces 830 cas, 177 sont jugés graves, selon la Commission, tandis que 34 patients «guéris» ont quitté l’hôpital. Plus d’un millier de cas suspects sont en cours d’examen.