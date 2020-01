Corruption: Le Maroc recule

Transparency International a publié son indice annuel de la perception de la corruption qui recense 180 pays. Le Maroc y est mal loti.

Le Maroc recule de 7 places dans le classement publié jeudi 23 janvier. Il occupe ainsi la 80e place sur 180 avec un score de 41/100, la moyenne dans la région MENA étant de 39/100.

Le Maroc se place au même niveau que la Chine, l’Inde ou encore le Bénin qui obtiennent le même score. Le pays avait fait quelques progrès en 2019 passant à 43 points avant de perdre 7 places avec un score de 41 points cette année.

Le premier pays du classement est le Danemark aux côtés d’autres pays scandinaves qui figurent dans le top 10 tandis que la Somalie se positionne en dernier.

Pour rappel, lors de la séance des questions de politique générale à la deuxième Chambre, le groupe du Parti Authenticité et Modernité (PAM) avait fustigé l’administration de Saad Dine El Otmani. Et dénoncé l’incapacité du chef du gouvernement à mettre un terme à la corruption endémique qui coûte au Maroc près de 50 Mrds de Dh et lui fais perdre plus de 12 autres en devises fortes.