Cotisations à la sécurité sociale espagnole: Les Marocains en premiers de la classe

Quelque 249.120 Marocains étaient affiliés à la sécurité sociale en Espagne à fin novembre dernier, indique le ministère espagnol du Travail, des migrations et de la sécurité sociale. Les Marocains occupent ainsi la première place parmi les travailleurs étrangers extra-communautaires cotisant à la sécurité sociale en Espagne, suivis des Chinois (104.806), des Équatoriens (72.325) et des Colombiens (63.026), précise un communiqué du ministère. Le nombre total des étrangers affiliés à la sécurité sociale espagnole a atteint 1.981.080 personnes à fin novembre dernier, en hausse de 7,8% sur un an, soit 144.582 personnes actives de plus.

En glissement mensuel, le nombre des inscrits étrangers a diminué de 1,4% en novembre dernier, soit 29.554 personnes de moins qu’un mois auparavant, note le ministère, relevant que le nombre des affiliés étrangers à la sécurité sociale est revenu en territoire négatif après deux mois de hausse consécutive. Sur l’ensemble des travailleurs étrangers inscrits à la sécurité sociale espagnole, quelque 1.165.564 personnes sont originaires de pays extra-communautaires et 815.517 sont issus de pays de l’Union européenne.

Le nombre de Marocains établis légalement en Espagne était estimé à 692.379 personnes au 1er juillet 2018, contre 682.022 personnes au 1er janvier de la même année, soit une légère hausse de 1,5%, selon les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique (INE).

