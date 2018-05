Coup de volant répressif en Arabie: Des féministes écrouées

Sept féministes, dont trois figures du militantisme, ont été arrêtés le 15 mai en Arabie saoudite, pour s’être exprimées sur ce qui se déroule dans le Royaume, rapporte Human Rights Watch (HRW). Ce coup de volant répressif intervient moins d’un mois après l’autorisation accordée aux femmes pour conduire les voitures. Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef et Eman al-Nafjan, trois figures de proue du combat contre la tutelle masculine et l’interdiction pour les femmes de conduire qui, après décision royale en 2017, prendra fin le 24 juin prochain, figurent parmi les personnes arrêtées. Si la raison de cette arrestation n’est pas claire, l’ONG précise qu’en septembre 2017, « la cour royale avait contacté d’importants militants… et les avait avertis qu’ils ne devaient pas s’exprimer dans les médias ». Et « ces appels ont été effectués le jour même où les autorités ont annoncé la levée de l’interdiction de conduire pour les femmes », ajoute HRW. De leur côté, les autorités saoudiennes sont sorties de leur silence le 19 mai, expliquant que « sept personnes ont tenté de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du royaume (…) et de saper l’unité nationale ».

Une enquête est en cours, a indiqué le porte-parole des services de sécurité saoudiens cité par l’agence officielle SPA. Les personnes écrouées sont accusées d’avoir entretenu « des contacts suspects avec des parties étrangères », ou encore apporté un soutien financier à « des éléments hostiles à l’étranger »…

L’euphorie née de la « Vision 2030 », programme basé sur des réformes socio-économiques, promu par le prince héritier Mohammed ben Salmane, a tendance à se dissiper. D’autant que cette vague d’arrestations succède à d’autres qui ont ciblé pour l’essentiel des intellectuels…

