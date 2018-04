Coup dur pour la presse turque: Des peines iniques

Le tribunal de Silivri, près d’Istanbul, a condamné, mercredi 25 avril, quatorze collaborateurs du quotidien d’opposition Cumhuriyet à des peines allant de deux ans et demi à sept ans et demi de prison pour leur soutien à des « organisations terroristes » .

Les quatorze collaborateurs de Cumhuriyet ont été reconnus coupables d’avoir soutenu, « sans en être membres », trois organisations terroristes pourtant hostiles les unes aux autres, soit le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), le Parti-Front de libération du peuple révolutionnaire (DHKP-C), un groupuscule d’extrême gauche, ainsi que le mouvement du prédicateur musulman Fethullah Gülen, considéré par Ankara comme l’instigateur de la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016.

En détention préventive depuis 542 jours, Akin Atalay, le directeur de Cumhuriyet, a été condamné à sept ans et trois mois de prison et a été placé en liberté conditionnelle jusqu’au procès en appel. A. Atalay était le seul prévenu encore incarcéré, tous les autres comparaissaient libres. Le rédacteur en chef, Murat Sabuncu, a été condamné à sept ans et six mois de prison, de même que les journalistes Ahmet Sik et Aydin Engin. L’éditorialiste Kadri Gursel a été condamné à deux ans et six mois, le caricaturiste Musa Kart à trois ans et neuf mois.

Orhan Erinç, un vétéran du journalisme, 82 ans, a été condamné à six ans et trois mois. Prison aussi pour Bülent Utku, l’avocat du quotidien (quatre ans et six mois) ainsi que pour le comptable Emre Iper (trois ans et un mois). Tous ont été placés en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire. Trois prévenus ont été acquittés, dont Turhan Günay, le rédacteur en chef du supplément littéraire.

Les prévenus ont été jugés coupables d’avoir « aidé des organisations terroristes » mais leur acte d’accusation est vide. « Par aide, on entend généralement une aide matérielle », a dénoncé Duygun Yarsuvat, l’un des avocats de la défense, déplorant l’inconsistance des charges.

Les seules preuves à charge sont les écrits des journalistes et leurs interventions sur les réseaux sociaux. Autre crime : les titres de Cumhuriyet ont pu être similaires à ceux de Zaman, le quotidien financé par le mouvement Gülen, fermé en mars 2016 sur ordre du palais présidentiel.

« C’est le journalisme qui est poursuivi ici », a déclaré Kadri Gursel, qui a passé onze mois derrière les barreaux avant d’être libéré en 2017.