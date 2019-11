Coupe arabe Mohammed VI des Clubs de foot: Le RCA accueille le WAC

Le passionnant derby casablancais entre le Raja et le Wydad prend, cette fois, une dimension internationale, puisque les deux équipes s’affrontent, samedi prochain, en 8èmes de finale de la Coupe Arabe Mohammed VI des Clubs de football.

Faisant partie du Top 10 des meilleurs derbys au monde, le choc à venir restera dans les annales, du fait que c’est la première fois de l’histoire que les frères-ennemis de Casablanca vont croiser le fer dans une compétition internationale.

De quoi faire augmenter la valeur de cette belle affiche, qui promet d’être spectaculaire tant sur le terrain que dans les gradins.

C’est le Raja qui sera l’hôte du match aller des huitièmes de finale, tandis que la deuxième manche devra se jouer le 23 novembre prochain sur la pelouse du stade mythique du Complexe Mohammed V.

Qualifiés à la phase de poules de la Ligue des Champions de la CAF, les deux clubs s’offrent une belle opportunité pour tester leurs forces en vue d’une saison qui s’annonce longue et éreintante.

Conscients de l’enjeu et des risques d’exaspération des tensions entre les fans des deux parties, les vétérans des groupes de supporters se sont rencontrés, dernièrement, pour envoyer des messages d’apaisement et de fair-play pour que le derby se déroule sans accroc et pour donner une image reluisante du football marocain.

Pour mieux se préparer, le Raja de Casablanca a opté pour un stage fermé à Bouznika, alors que son rival wydadi s’est entraîné tout au long de la semaine au Complexe Benjelloun, histoire de rester près de ses supporters et de bénéficier de leur soutien.

Le vainqueur de la Coupe Arabe Mohammed VI devra remporter la coquette somme de 6 millions de dollars, contre 2,5 millions au vice-champion, tandis que les demi-finalistes décrocheront 500 mille dollars et les quarts-finalistes 200 mille dollars.