Coupe arabe U-20: Les lionceaux dans le groupe B

À l’issue du tirage au sort de la Coupe arabe U-20 qui s’est déroulé, lundi, à Riyad, la sélection nationale de football des moins de 20 ans (U-20) a hérité du groupe B en compagnie du Bahreïn, du Qatar et Djibouti.

Organisée par l’Union des associations arabes de football, la Coupe des jeunes aura lieu, du 26 février au 05 mars, dans trois villes d’Arabie saoudite, en l’occurrence Riyad, Dammam et Khobar.

Ainsi, 16 sélections arabes ont été réparties en quatre groupes, composés de quatre équipes chacun.

Le groupe A est composé de l’Irak, de la Tunisie, de la Mauritanie et du Koweït, tandis que le groupe B comprend le Maroc, le Bahreïn, le Qatar et Djibouti.

Quant au groupe C, il comprend l’Arabie saoudite, pays hôte, la Palestine, l’Algérie et l’Egypte, alors que le groupe D est composé du Soudan, de la Libye, des Emirats arabes unis et des Comores.

Les matches du groupes B et D se dérouleront dans la ville de Riyad au stade du prince Faisal Ben Fahd et celui du club Al Riyad, tandis que la ville Dammam abritera les rencontres du groupe C au Stade du prince Mohamed Ben Fahd.

Quant aux matches du groupe du pays hôte, l’Arabie saoudite, ils se dérouleront dans la ville de Khobar au stade du prince Saoud ben Jalawi,