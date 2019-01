Coupe de la CAF: Raja, Renaissance et Hassania poinçonnent leurs tickets

Le Raja de Casablanca, la Renaissance de Berkane, le Hassania d’Agadir ont rallié la phase de poules de la Coupe de la CAF2019, en dominant respectivement les African Stars de Namibie (1-0)l’ASC Jaraaf du Sénégal (5 – 1) et les Éthiopiens de Jimma Aba Jifar (4 – 0).



Victorieux à l’aller (1-1), le Raja s’est imposé (1-0) ce dimanche face aux Namibiens, en match comptant pour les 16èmes de finale bis retour de la Coupe de la CAF.

Après une première période sans but, les Verts ont finalement ouvert le score à la 57e minute de jeu grâce au capitaine Badr Benoun. Le score est resté inchangé jusqu’à la fin de la rencontre.

La Renaissance de Berkane s’est qualifiée de son côté pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, en écrasant l’ASC Jaraaf du Sénégal par 5 buts à 1, samedi soir en match des 1/16è de finale bis retour.

Les cinq réalisations des champions de la Coupe du Trône ont été l’œuvre d’Alain Traoré (29è), Kodjo Laba (29è, 48è), Hamid Laachir (39è) et Issoufou Dayo (63è), tandis que Cesar Oussenyou a inscrit le seul but sénégalais.

Au match aller, la Renaissance avait perdu sur un score de 2 buts à 0. Ousseynou César Guèye (5è) et El Hadji Madické Kané (42è) avaient inscrit les buts de cette rencontre.

Initialement engagée dans la Ligue des champions, l’ASC Jaraaf a été reléguée à la Coupe de la Confédération, après sa défaite face au Wydad de Casablanca.

Quant au Hassania d’Agadir, il a pu rallier la phase de poules de la Coupe de la CAF, en dominant les Éthiopiens de Jimma Aba Jifar avec un score sans appel de 4 à 0, samedi soir en match comptant pour les 1/16è de finale bis retour. Les quatre buts des Gadiris ont été inscrits par Yassine Rami (17è), Soufiane Bouftini (53è), Miroslav Markovic (54è) et Abdelali El Khanboubi (76è).

Au match aller, il y a une semaine, le Hassania d’Agadir s’était imposé à Addis-Abeba, grâce à une réalisation signée Zouhir Chaouch, à la 72è minute du jeu.

Dans le même groupe !

On signalera que le hasard a voulu que les équipes marocaines, engagées dans la Coupe de la CAF 2019 héritent du même groupe (A). Un verdict qui intervient après le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de la CAF qui a eu lieu, ce lundi, au Caire.

Le Groupe A: Raja CA / Hassania Union Sport d’Agadir / AS Otoho D’oyo / Renaissance Sportive Berkane

Groupe B : Étoile du Sahel /Enugu Rangers/ Salitas FC/ Club Sportif Sfaxien

Groupe C : Zesco United / Asante Kotoko / Nkana FC/ Al Hilal

Groupe D : Zamalek SC / Nasr Athletic Hussein Dey Petro Atlético/ Gor Mahia