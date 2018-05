Coupe de la Confédération africaine de foot: Les Verts concèdent un nul...

Le Raja de Casablanca et l’AS Vita Club de la RD Congo se sont quittés sur un nul blanc, dimanche soir en match de la première journée (groupe A) de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé au Complexe sportif Mohammed V à la capitale économique.

Après ce nul, les Verts occupent la deuxième place du groupe A, aux côtés de leurs adversaires du soir, deux unités derrière les Ivoiriens d’Asec Mimosas, victorieux dans l’après-midi, des Ghanéens du FC Aduana Stars (1-0).

Le deuxième représentant du ballon rond national dans cette compétition, la Renaissance de Berkane n’avait pas laissé passer sa chance de s’imposer à domicile face au club soudanais d’El Hilal (1-0) pour le compte du groupe B.

Les Berkanis avaient ouvert le score dès le début du match (3è) par le biais du Togolais Kodjo Fo Doh Laba, qui n’avait qu’à mettre le ballon au fond des filets, après un bon service d’Ayoub El Kaabi. Un score qui allait être maintenu, quoique dans la douleur, jusqu’au coup sifflet final.

En match comptant pour le même groupe, Al Masry Club d’Égypte l’a, également, emporté à domicile face à União Desportiva do Songo du Mozambique par 2 buts à 0.

Grâce à leurs victoires, les Marocains et les Égyptiens se partagent la première place du groupe B avec 3 points.

Lors de la prochaine journée, le Raja et la RSB se déplaceront respectivement sur les pelouses de FC Aduana Stars et de União Desportiva do Songo (16 mai).