Coupe du Monde 2026, La FIFA: Transparence mode d’emploi

candidature conjointe de l’Association Canadienne de Soccer, la Fédération Mexicaine de Football et la Fédération de Football des États-Unis

– Dossier

– Synthèse ( anglais, espagnol, français et allemand )

– – Synthèse ( ) candidature de la Fédération Royale Marocaine de Football

– Dossier

– Synthèse (anglais, espagnol, français e t allemand)

Le groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures à l’organisation de la Coupe du Monde 2026va désormais pouvoir entamer sa mission et effectuer les visites d’inspection nécessaires auprès des associations membres candidates. Les dates de ces visites seront communiquées ultérieurement et les rapports d’évaluation des candidatures – comme chaque étape de la procédure – seront rendus publics.

« J’ai été impliqué pendant plus de vingt ans dans l’évaluation de candidatures, et ce à différents niveaux, et je mets quiconque au défi de me citer une organisation qui mène une procédure de candidature aussi équitable, objective et transparente que celle menée par la FIFA pour la Coupe du Monde 2026 », a déclaré le Président de l’instance dirigeante, Gianni Infantino.

« La FIFA a été énormément critiquée pour sa méthode de désignation des pays hôtes par le passé et nous nous devions d’en tirer les leçons en ne laissant aucune place au doute et à la subjectivité. C’est pourquoi les règles de cette procédure ont été claires et objectives dès le départ – elles sont basées sur les plus hauts standards en termes d’éthique, de participation et d’engagement pour la durabilité et les droits de l’homme. À cet égard, le rôle du groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures et le principe visant à garantir que le dossier retenu respecte les critères d’éligibilité pour pouvoir organiser le plus grand événement sportif au monde sont des conséquences naturelles de cette procédure améliorée. Ces étapes sont nécessaires pour s’assurer de ne pas retomber dans les travers du passé. »

Une vue d’ensemble détaillée de la procédure de candidature est disponible dans le Guide de la procédure de candidature de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Évaluation des candidatures

À travers le règlement de candidature approuvé par le Conseil de la FIFA en octobre 2017, la FIFA a élaboré un modèle d’évaluation composé de trois aspects :

Conformité de la candidature

Évaluation globale du risque

Évaluation technique

L’aspect « évaluation technique » de ce modèle adopte un système de notation objectif pour évaluer et pondérer chacun des neuf critères liés aux infrastructures et à la génération de revenus énoncés dans le point 3.5 de l’accord d’inscription, qui figure en annexe du règlement de candidature.

La méthodologie et la mise en application de ce système de notation sont spécifiée dans le document ci-dessous :

Après l’analyse du groupe de travail et sous réserve que le Conseil de la FIFA retienne des candidatures, la décision sur l’éventuelle sélection d’une des candidatures sera effectuée par le 68e Congrès de la FIFA réuni le 13 juin à Moscou.

Le document suivant, approuvé par le Conseil le 16 mars 2018, détaille la façon dont le 68e Congrès procèdera au vote sur ce sujet :

« Nous entrons dans une phase décisive de la procédure de candidature et, comme nous l’avons toujours dit, la transparence y sera le maître-mot. C’est pourquoi tous les éléments sont documentés et accessibles au public : de la soumission des dossiers jusqu’à la décision finale en passant par toutes les étapes de l’évaluation », a rappelé la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura »