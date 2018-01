Coupe du monde 2026: La fuite en avant médiatique de Lekjâa!

Fawzi Lekjâa, président de la FRMF, se voile la face et biaise souvent les vraies questions. Les questions qui dérangent bien sûr. Et quand il essaie de rétorquer, il choisit bien les supports médiatiques qui le caressent au sens du poil en abusant de vaines arguties. Et c’est ce qu’on a lu aujourd’hui dans un quotidien national où Fawzi Lekjâa s’est contenté de regarder le nombril en parlant de tout et de rien! Imbu de sa personne, Fawzi Lekjâa, ne s’est fait pas la peine pour donner son point de vue sur la déclaration décapante du président de la FIFA. C’est là où réside la contradiction principale. Une déclaration par laquelle on perçoit aisément le message positif du patron de la FIFA quant à la candidature commune des Américains. Et ce sont ces derniers qui ont libéré la FIFA de la bande de Blatter et permettre à Gianni Infantino d’être élu, président et d’imposer la transparence de la gouvernance de cette instance faîtière du football mondial. Quant à Fawzi Lekjâa, il s’affichait avec Blatter avec qui il aurait entretenu des rapports « incestueux »! Et dans tout ce bazar, ce que Fawzi Lekjâa doit nous dire, c’est de livrer son opinion sans ambages ni détours sur ce que le patron de la FIFA a dit ,jeudi dernier, à Dubaï et non à verser dans l’optimisme béat et à donner implicitement l’impression que ce qu’il fait serait dicté par le Roi! Mais où en est-on du sacro-principe constitutionnel de la reddition des comptes et de la responsabilité qui a été la substantifique moelle du discours du Trône de 2017? Qui mettra un terme à la mégalomanie de Fawzi Lekjâa qui fuit les vraies questions comme la peste! On n’est pas des gogos Monsieur Lekjâa… A suivre…

