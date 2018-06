Coupe du monde 2026: Moncef Belkhayate, fils de pub!

Invité ce matin à une émission sur les ondes de Radio Atlantic, Moncef Belkhayate s’est exprimé sur la candidature marocaine pour organiser le mondial de football 2026. Et c’est en tant qu’ex-ministre de la Jeunesse et des sports et non en tant que membre du comité de candidature Morroco 2026 que Moncef Belkhayate a donné son point de vue.

Pour Moncef Belkhayate, » La candidature est un excellent coup de publicité pour le Maroc, quelque soit le score, quelque le résultat « .

Et c’est dit sans équivoque: le Maroc, candidat pour la cinquième fois, est candidat pour se faire de la publicité et non pour s’approprier l’attribution de l’organisation de la Coupe du monde dont la candidature a coûté les yeux de l' »athlète »!

Et il prétend même le vote du Maroc au Congrès, alors que les deux candidatures nordaméricaine et marocaine n’ont pas encore été validées par le Conseil de la FIFA, prévu le 10 juin prochain.

Décidément, Khouya Moncef , est un fils de pub!