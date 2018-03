Coupe du monde 2026: On se victimise!

Si les choses sérieuses ont déjà commencé pour décider de l’éligibilité des candidatures pour organiser la coupe du monde 2026 My Hafid Alami , président du Comité de candidature du Maroc , a, paraît-il, porté le chapeau de la responsabilité de l’échec de la candidature marocaine au président de la FIFA, qui serait impartial.

C’est ce que My Hafid Alami a dit en substance lors d’une conférence de presse, tenue mardi dernier à Casablanca en présence de journalistes de la presse étrangère. » “Je pense que la FIFA a fait des changements pour atteindre la transparence, mais je suis convaincu que cela ne permettra pas au président d’avoir une position partiale. Il est difficile de participer à une course dont l’arbitre ou le juge n’est pas impartial”.

Absconse est la déclaration de My Hafid Alami car comment peut-on parler de transparence et en même temps déplorer la partialité du président de la FIFA.

Face à cette transparence régie par des procédures et des règlements clairs , les Américains ont-il besoin du soutien de Gianni Infantinno? Eux qui avaient refusé en 2015 , d’être candidat pour organiser la coupe du monde 2026 qu’après l’amendement des règlements et avoir décrété la transparence totale…Le reste n’est qu’un alibi pour justifier un échec imminent d’une candidature marocaine financée par l’argent des contribuables et dont les dépenses sont ordonnées d’une manière opaque, de gré à gré, sans reddition de comptes!