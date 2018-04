Coupe du monde 2026: Pourquoi Faouzi Lekjaâ esquive la contestation du président de la CAF?

Faouzi Lekjaâ, président de la FRMF, a l’habitude de faire du futile, l’utile. Il conteste le scoring system ( Dispositif de notation) au lieu de revendiquer l’annulation du pouvoir d’élimination de la Task Force, ce concile investi d’attributions très étendues. Une revendication légitime manifestée courageusement par Ahmad Ahmad, président de la CAF mais jamais par le très controversé président de la FRMF.

Dans un entretien accordé à RFI, Ahmad Ahmad a été catégorique: » «Cette Task Force, c’est pour nous un retour en arrière. Ce que nous cherchons, c’est le fait que la Task Force ait seulement pour rôle d’analyser les dossiers de candidature, de collecter les informations, pour qu’on puisse les envoyer [aux présidents d’association qui voteront le 13 juin 2018 à Moscou, ndlr] ».

Et de poursuivre : «On n’a jamais vu une instance pareille ! […] Même le président de la FIFA, Gianni Infantino, n’a pas ce pouvoir de décider sans appel. C’est ça que nous contestons vigoureusement». Et de poursuivre : «Aujourd’hui, on donne à une instance qui a été créée par le Conseil tous les pouvoirs. Non seulement le pouvoir d’éliminer un candidat, mais le fait aussi que cette décision soit sans appel. C’est au congrès de voter en son âme et conscience pour le pays qui réussira à le convaincre de sa capacité à organiser la Coupe du monde».

Voilà ce que Faouzi Lekjaâ devait contester car même si la FIFA annule la liste supplémentaire des critères ajoutées in extremis, la Task Force conservera l’épée de Damoclès pour éliminer toute candidature qui ne répond pas aux critères d’éligibilité. Mais Faouzi Lekjaâ prend les vessies pour des lanternes en jouant le dindon de la farce! Il a préféré d’attaquer la contradiction secondaire au détriment de la contradiction principale: celle qui réside dans ce pouvoir de la Task Force dont les membres ne sont ni élus ni indépendants!