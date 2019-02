Cours gratuits pour tous: Le MEN adopte « Madrasa »…

L’adoption par le ministère de l’Education nationale de la plate-forme émiratie « Madrasa » est actée.

Il s’agit d’une plate-forme consultable sur le net et offrant des cours en ligne gratuits aux élèves de différents cycles.

Développée par la Fondation émiratie Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, cette plateforme a pour objectif de permettre aux élèves marocains, dès le cycle primaire et jusqu’au lycée, de s’ouvrir davantage sur les sciences, notamment les branches techniques.

La plateforme est présentée comme « première du genre à l’échelle du monde arabe », avec plus de 5.000 cours en vidéo dispensés gratuitement en matière de sciences générales, de mathématiques, de biologie et de sciences physiques. Lancée en octobre 2018, la plateforme compte déjà 10 millions abonnés et se fixe comme objectif de pouvoir bénéficier à 50 millions étudiants dans le monde arabe.