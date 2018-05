Course à la présidence du Patronat: Duel à fleurets mouchetés entre les têtes d’affiche

Des informations confirmées laissent augurer que la course à la présidence de la Confédération patronale CGEM ne se fera pas sans étincelles. En effet, Salaheddine Mezouar, candidat en lice, a réagi aux propos de son rival Halim Marrakchi, en saisissant, jeudi 10 mai, la commission d’éthique de la CGEM. Ce dernier reproche, dans un communiqué, à S. Mezouar la collecte de procurations des membres votants de la CGEM, estimant que cette pratique est étrangère à la CGEM et la qualifiant d’une « OPA allant à l’encontre des intérêts de la CGEM et ses adhérents ». Le duel à fleurets mouchetés entre les deux têtes d’affiche risque-t-il de déborder ? Tout est tributaire de la réaction de la Confédération patronale via sa commission d’éthique appelée à se prononcer sur cette histoire ce vendredi. Soit à deux semaines seulement de l’assemblée élective de la CGEM. En tout cas, dans un mail adressé aux membres de la Confédération, Hakim Marrakchi a alerté sur une « récolte » de procurations menée par ses adversaires. « Non à l’OPA sur la CGEM » ! H. Marrakchi a signalé dans son mail que « plusieurs adhérents nous ont alertés sur de possibles pratiques qui ont cours ailleurs mais jamais au sein de notre Confédération. Nous vous demandons de garder la totale maîtrise de votre vote et de faire au mieux pour voter en personne le 22 Mai. » H. Marrakechi et Assia Benhida devraient apporter des éclaircissements sur le déroulement de la campagne dès lundi, au cours d’un point de presse prévu à Casablanca. Soit à la veille d’une nouvelle sortie du binôme Mezouar-Mekouar, candidat à la présidence de la CGEM, qui dévoilera, lui, son programme le mardi 15 mai. Après avoir réuni, à Casablanca, un workshop « autour de six axes qui vont structurer » la « feuille de route » du binôme. Cette feuille de route sera donc le « fruit des échanges et débats, auxquels prendront part les représentants des régions et fédérations sectorielles ».

