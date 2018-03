Course à la présidence du Patronat: Mezouar «politise» la course…

Salaheddine Mezouar sera candidat à la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). C’est ce que vient d’annoncer en avant-première « Atlantic Radio ». L’ex-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, qui était aussi l’ancien patron du RNI, sera opposé, pour le moment, à deux binômes qui se sont déjà manifestés. Après le lancement de l’appel à candidature le 12 mars, deux candidatures communes ont été déposées et attendent leur validation par le Comité de suivi électoral du patronat. Dans la course, on trouve Hakim Marrakchi, en tête de liste, et Abdelilah Hifdi, actuel président du groupe CGEM à la Chambre des conseillers et président de la Fédération nationale du transport, pour le poste de vice-président. Mais aussi Hammad Kassal pour la présidence et d’Omar Chaabi pour la vice-présidence. D’autres candidatures pourraient se manifester d’ici le 13 avril à midi, dernier délai pour le dépôt des candidatures.

La question qui se pose parmi les opérateurs est celle qui a trait à la coloration politique de cette épreuve votative patronale. Certes, A. Mezouar n’est pas un inconnu dans le milieu des affaires. Il a été élu, en 2002, président de l’Association marocaine des industries du textile et de l’Habillement (AMITH) et dirigé la Fédération textile et cuir au sein du patronat. Il a également occupé le poste de ministre de l’Industrie et du Commerce dans le gouvernement Jettou II. Il était aussi DG de Settavex.

Certes, dans le milieu du Patronat, « la virginité politique » n’a jamais constitué un atout. Bien au contraire, nombreux sont les opérateurs qui ont des accointances avérées avec des formations politiques. « Une affaire tout ce qu’il y a de normal », assure un patron blanchi sous le harnais. Mais ce qui « titille » les uns et les autres est de voir le RNI s’afficher partout…Jusqu’à la CGEM. Voilà qui épicera, sans le moindre doute, la course à la succession de Meriem Bensalah-Chaqroun qui laisse une bonne impression chez les uns et les autres. Le 22 mai, date à laquelle celui qui lui succédera à la tête du Patronat sera connu, reste donc une journée charnière dans la vie de la CGEM.