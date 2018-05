Coût de la vie: Hausse anticipée de l’inflation en 2018

Selon le rapport sur la « situation et les perspectives de l’économie mondiale des Nations Unies à la mi-2018 », l’inflation au Maroc devrait atteindre 2,8% en 2018 et 2,7% en 2019 après 0,7% en 2017, soit le plus haut niveau observé dans le Royaume depuis 2009. Les prévisions onusiennes ressortent ainsi bien au-dessus de celles annoncées par Bank AL-Maghrib (1,8% en 2018). Dans ce contexte, les économistes onusiens s’attendent à une croissance qui s’élèverait à 4,1% pour le Maroc en 2018 (contre 4,1% en 2017), soit un taux supérieur à la moyenne mondiale (3%) et africaine (3,5%) ainsi qu’au taux prévu par la banque centrale du Royaume (3,3%). Par région, l’institution internationale prévoit une croissance de 4,1% pour l’Afrique du Nord en 2018 au moment où elle atteindrait 5,8% en Afrique de l’Est, 3,3% en Afrique de l’Ouest, 2,3% au sud de l’Afrique et 2,1% en Afrique Centrale.

