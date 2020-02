Crash d’un avion espion US en Afghanistan: Une réplique iranienne de plus ?

L’avion perdu par l’US Army à Ghazni, zone contrôlée par les talibans en Afghanistan n’est pas anodin. Il s’agit d’un «E-11A» spécialisé dans la surveillance électronique.

Des images circulent en ligne des débris de l’avion et de restes carbonisés de personnes à bord.

Le chef des opérations de la CIA pour la région comptait-il parmi les victimes de ce crash ?

Plusieurs sites médiatiques iraniens qui basent sur des sources au sein des services secrets russes ont affirmé que Michel D’Andrea, Chef des opérations de la CIA pour l’Irak, l’Iran et l’Afghanistan se trouvait à bord de l’appareil.

Rien pour l’instant ne permet d’authentifier pareille information qui vaut son pesant d’or dès lors que l’on soupçonne M. D’Andrea d’être l’artisan de l’assassinat, non loin de l’aéroport de Bagdad, du général iranien Quassem Soleimani, en début d’année.

L’administration US a confié à cette «pièce maitresse» de la CIA la responsabilité des opérations contre Téhéran en 2017 avec pour mandat d’avoir une attitude plus agressive envers l’Iran.

Surnommé Ayatollah Mike, Prince Noir ou encore Croque-mort, D’Andrea est l’une des «têtes» brulées de l’agence US qui s’est reconverti à l’Islam pour épouser sa femme issue d’une grande famille de l’île Maurice.

Le couple s’est rencontré lors de la première affectation D’Andrea à l’étranger en Afrique de l’Est. Depuis 20 ans, il a dirigé les activités les plus répréhensibles et les plus dénoncées de l’agence de renseignement.

Selon le New York Times, c’est D’Andrea qui avait la responsabilité de la campagne d’assassinat par drones de la CIA qui, a tué des milliers de militants islamistes à travers le monde arabo-musulman, cela sans parler des fameux «dommages collatéraux»…

Après le 11 septembre 2001, il a pris en charge le Centre de lutte contre le terrorisme de la CIA où il a été au cœur du programme d’interrogatoires renforcés (enhanced interrogations), torture en tête. En plus d’avoir supervisé la traque et l’exécution d’Oussama Ben Laden, il a dirigé l’assassinat d’une figure de proue du Hezbollah libanais, Imad Moghniyah en l’occurrence, à Damas, en Syrie, avant de superviser le meurtre du Général Soleimani, à Bagdad, en Irak.

Pour les Iraniens et tous les autres ennemis des États-Unis au Moyen-Orient, D’Andrea est une cible de choix. D’ailleurs, après l’assassinat de Solemani, le commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, le général Hossein Salami, a juré de le venger et averti qu’aucun commandant militaire américain ne serait en sécurité si l’administration Trump cible les commandants iraniens.

Du côté des autorités locales afghane, on signale que seuls deux corps près d’un de leurs avions qui s’est écrasé lundi dans l’est de l’Afghanistan, ont pu être récupérés par les Américains après que les forces afghanes échouèrent à atteindre cette zone contrôlée par les talibans.

L’armée américaine a utilisé «des hélicoptères pour évacuer deux corps du site du crash cet après-midi», a déclaré Nasir Ahmad Faqiri, chef du conseil provincial de la province de Ghazni, à l’AFP.

Des avions américains surveillaient la zone et «aucun combat n’a eu lieu durant l’évacuation», a-t-il ajouté.

Michael D’Andrea comptait-il parmi les victimes ? Pour le le site Internet de Veterans Today, citant des sources de renseignement russes qui sont relayées sur le site Airlive.net, tel semble être le cas.

Le chef de la police de la province, Khaled Wardak, a confirmé l’évacuation des dépouilles. «Nos forces ont sécurisé les environs et ont rejoint leurs bases» une fois l’opération achevée, a-t-il poursuivi.

Une tentative des forces de sécurité afghanes pour accéder au site avait échoué plutôt. Elles sont «tombées dans une embuscade des talibans à Ramak, près du site du crash», a indiqué à l’AFP le porte-parole de la police de Ghazni, Ahmad Khan Sirat.

Un des policiers a selon lui succombé à ses blessures.

Pour sa part, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a confirmé l’attaque dans un message à l’AFP, en précisant que «l’ennemi… a été battu et a fui après avoir subi des pertes».

Le Pentagone a affirmé n’avoir «aucune indication» de tirs ennemis.

Washington a reconnu la perte d’un de ses appareils, un E-11A, utilisé en soutien aux drones de reconnaissance.

Le Pentagone, qui n’a pas donné de bilan officiel, a affirmé n’avoir « aucune indication » de tirs ennemis. Les talibans ont dit que l’avion avait été « abattu tactiquement ».

Des vidéos prises sur le site du crash ont montré des hommes parlant le pachtou autour de l’aéronef calciné, ainsi que ce qui semble être deux corps sous des couvertures.