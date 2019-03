Crédit bancaire: Baisse de 2% de l’encours à fin janvier

Selon les statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib, et à fin janvier 2019, l’encours des crédits bancaires ressort en baisse de 2% à 852,8 Mrds Dh comparativement à décembre tandis qu’il s’améliore de 3,2% en glissement annuel.

Par type de crédits, l’évolution mensuelle de l’encours intègre une baisse de 2,7% des comptes débiteurs et crédits de trésorerie à 172,8 Mrds Dh (+9,1% par rapport à janvier 2018), un recul de 0,9% des crédits à l’équipement à 172,5 Mrds Dh (+2,6% sur une année), une régression de 8,3% des créances diverses sur la clientèle à 121,3 Mrds Dh (-3,1% sur une année), une stabilité des crédits immobiliers à 267,3 Mrds Dh (+3,3% par rapport à janvier 2018) intégrant une légère croissance (+0,3%) des crédits à l’habitat à 207,8 Mrds Dh et une baisse de 4,6% des crédits aux promoteurs immobiliers à 55,3 Mrds Dh, et enfin une quasi-stagnation (-0,1%) des crédits à la consommation à 54 Mrds Dh (+5,1% comparativement à une année auparavant).

Pour leur part, les créances en souffrance reculent de 0,6% à 64,8 Mrds Dh (+0,6% comparativement à janvier 2018), pour un taux de contentieux en hausse à 7,6% (+0,1 point).