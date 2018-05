Crédit du Maroc: Capacité bénéficiaire en hausse

Au terme du 1er trimestre de l’année en cours, les réalisations du Crédit du Maroc attestent d’une baisse de 4,7% de l’encours des crédits à la clientèle à 37,2 Mrds Dh comparativement au bilan d’ouverture au 1er janvier 2018 (-5,3% par rapport à fin 2017) parallèlement à une régression de 1,1% des dépôts de la clientèle à 40,1 Mrds Dh. Côté réalisations opérationnelles, une amélioration de 6,9% du PNB consolidé à 586,4 MDH comparativement à la même période de l’année précédente a été constatée. Cette évolution recouvre une hausse de 3% de la marge d’intérêt à 439,6 MDH, une croissance de 8,1% de la marge sur commissions à 114,8 MDH et un bond de 61,5% du résultat des activités de marché à 52 MDH. En social, le PNB s’apprécie de 7,3% à 529,9 MDH. De leur côté, les charges générales d’exploitation ont connu une hausse de 3% à 296,7 MDH, fixant le coefficient d’exploitation à 50,6% contre 52,5% un an auparavant. Le RBE se bonifie pour part de 11,1% à 289,7 MDH par rapport au T1 2017 alors que le coût du risque progresse de son côté de 10,9% du à 105,7 MDH, résultant de l’application de l’IFRS 9. Les dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance augmentent, elles, de 16% à 110,2 MDH. Au final, et compte tenu de ce qui précède, le RNPG a enregistré une amélioration de 10,3% à 115,2 MDH par rapport au T1 2017, alors que le RN social progresse, lui, de 19,9% à 85 MDH. Côté réglementaire, CDM affiche un impact brut First Time Application de -242 MDH sur les fonds propres au titre de la nouvelle application de la norme IFRS 9 en terme de provisionnement des créances. Cet impact a été anticipé à travers le renforcement des provisions collectives sur les 3 dernières années. Les fonds propres s’établissent à 5,5 Mrds Dh, faisant ressortir un ratio de solvabilité de 13,6%. Rappelons que la norme IFRS 9 est entrée en application de manière obligatoire le 1er janvier 2018.

